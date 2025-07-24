Çorlu'da alkollü sürücü dehşeti! İki yayayı ezip kaçtı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı olan Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'nde Ö.K.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kaza sonrası yaralanan 2 yaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞOFÖR 4.25 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay yerini terk eden sürücü Ö.K. ise bir süre sonra maddi hasarlı kazaya karıştı. Sürücü Ö.K.'nin 4.25 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü işlemleri için karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.