Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına Sultanbeyli'den güçlü destek: Her yer Ay Yıldız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yapmış olduğu "Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalı" çağrısı Sultanbeyli'de yanıt buldu. Sultanbeyli Belediyesi tarafından ilçe esnafı ve vatandaşlara iş yerleri ve evlerine asmaları için Türk bayrakları dağıtıldı. Ayrıca ilçe meydanına ve belediye binasına dev Türk bayrakları asıldı.

HER YER BAYRAKLARLA DONATILDI

Sultanbeyli Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, ilçede evlerine ve iş yerlerine asmaları için vatandaşlara Türk bayrakları dağıttı. Türk bayraklarını alan esnaf, dükkanlarının camlarına bayrakları astı. Belediye ekipleri, ayrıca ilçe meydanını ve belediye binasını dev Türk bayrakları ve yüzlerce küçük Türk bayrağı ile donattı.