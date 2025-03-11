Dehşete düşüren görüntüler! Başına silah dayayıp 3 milyon TL istediler!
İstanbul'da bir evde C.T. isimli şahsı tuzağa düşüren saldırganlar, adamı eve davet edip başına silah dayayarak 3 milyon TL istediler. C.T.'nin kendisine birden çok silah doğrultulduğu korkunç anlar kameraya yansıdı. Görüntülerdeki saldırganlardan ikisi yakalandı.
İLGİLİ HABERLER
Sıkça Sorulan Sorular
Adam kaçırma cezası kaç yıl
Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.