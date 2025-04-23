Deprem Bursa ve Yalova'da hissedildi, işte o anlar

Marmara Denizi kıyısındaki şehirlerden hissedilen deprem Bursa ve Yalova'da da paniğe sebep oldu. İstanbul'da yaşanan deprem Bursa'nın 17 ilçesinin yanısıra Yalova'da da hissedildi. Vatandaşlar panikle sokağa çıkarken, Bursa ve Yalova'da herhangi bir yıkım ya da yaralanan olmadığı bildirildi.



BURSA VE YALOVA DA SALLANDI

AFAD ve 112 ekipleri teyakkuz durumuna geçirildi. Marmara Denizi'nde yaşanan depremle ilgili gelişmeler Bursa ve Yalova Valilikleri tarafından takip ediliyor.