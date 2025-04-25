Deprem sırasında tıraş ettiği çocuğu omuzlayarak dışarı çıktı

İstanbul'da yaşanan şiddetli depremde bir kuaför, tıraş ettiği çocuğu omzuna alarak dışarı kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşadığı durumu anlatan erkek kuaförü Fatih Umut Korkut, "Ben deprem anında bir çocuğu tıraş ediyordum. Herkes atar topar dışarı çıkmaya başladı. Bende çocuğu alarak dışarıya çıktım. Çok korktu ağladı, biz onu teselli ettik daha sonra tekrar dükkanımıza girdik. Küçük bir çocuktu korkunca ben hemen dışarıya çıkardım. Normalde buradan tır geçerken bina sallanıyor ben yine öyle bir şey sandım. Daha sonra birisi bağırınca deprem olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.