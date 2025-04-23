Depreme 23 Nisan kutlamasında yakalandılar! Panik anları kamerada

İstanbul bugün deprem kabusu yaşadı. önce 3.9'luk, ardından 6.2'lik depremler Silivri açıklarında oluştu. Ardından çok sayıda artçı depremler kaydedildi. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Silivri Kamiloba Beyazlar Ortaokulu'nda çocuklar, 23 Nisan gösterisi yapmak için toplandı. Gösteri sırasında 6,2'lik deprem yaşandı. Deprem paniği yaşayan öğrenciler, kaçışmaya başladı. O anlar bir velinin cep telefonu kamerasına yansıdı.