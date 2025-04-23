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Depremi tam isabet bilmişti! Üşümezsoy'dan flaş açıklama

İstanbul'da öğle saatlerinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası büyük panik yaşanırken, 20 gün önceden depremi bilen ünlü Jeoloji Profesörü Şener Üşümezsoy bir kez daha gündeme oturdu. 20 gün önce önceki açıklamasında, “Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Orada da heyelanlı bölgeler çalışabilir" demişti.
Üşümezsoy öğle saatlerinde meydana gelen depremin ardından TGRT Haber ekranlarına canı yayına bağlandı. Ünlü biyim insanı burada yaptığı açıklamada "Şimdi çıkacaklar, büyük deprem geliyor falan diyecekler... Benim nokta adres vererek söylediğim yerde deprem oluyor. O zaman bunun üzerine konuşacak bir şey yok. O zaman beni tebrik edin. 'Tebrik ederim hocam. Aynı dediğiniz yerde deprem oldu' deyin.
"Bundan daha büyük bir deprem olur mu?" sorusuna cevap veren Üşümezsoy, "Hayır beklemiyoruz. 1999'dan beri söylüyoruz. Yegane 6,,5 büyüklüğünde deprem taşıyabilecek bir faydı. O fay kırıldı. İstanbul'a gelen fayda bir risk yok. 1912 depreminde Silvri fayı kırılmıştı. Güneyde de Çınarcık'taki fay 1894'te kırılmıştı" ifadelerini kullandı.

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