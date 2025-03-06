Dilencinin üzerinden tam 164 bin lira çıktı! 6 zabıta görevlisi say say bitiremedi

Yalova'da zabıta tarafından düzenlenen dilenci operasyonunda şoke eden anlar yaşandı. Yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkan paralar saymakla bitmedi. 6 zabıta personelinin görev aldığı para sayma işleminin bitiminde ekipler şaşkına döndü. M. P. isimli dilencinin üzerin tam 164 bin 125 TL, döviz olarak da 10 Euro ve 5 dolar çıktı. M.P.’nin dilencilik yaparak elde ettiği paralarla ilgili olarak yasal işlem başlatıldı ve paralar tutanakla zabıta tarafından el konuldu.