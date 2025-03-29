El freni unutuldu, otomobil askıda kaldı

Kırıkkale’nin Fabrikalar Mahallesi’nde park edilen bir otomobil, el freni çekilmediği için rampadan aşağı kayarak apartman girişine çarptı. Pazar yerine metreler kala duran araç, olası bir felaketin önüne geçti.

Tuna Caddesi üzerinde K.S. isimli sürücü otomobilini rampaya park etti ancak el frenini çekmeyi unuttu. Kısa süre sonra kendi kendine hareket etmeye başlayan araç, sürücünün fark etmesiyle peşinden koştuğu sırada, K.S. dengesini kaybederek yere düştü. O esnada bir vatandaş da müdahale etmeye çalıştı fakat araç hızla ilerlemeye devam etti.

Kontrolden çıkan otomobil, caddenin sonunda kurulu olan semt pazarına doğru yöneldi. Ancak bir apartmanın bahçe duvarındaki demir korkuluklara ve reklam tabelasına çarparak asılı kalan araç, büyük bir tehlikeyi önledi. Pazara çok kısa bir mesafe kala duran otomobil, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.