Esenyurt'ta alt geçit kullanılamaz hale geldi: Araçlar suda mahsur kaldı

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İstanbul
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışı hayatını olumsuz etkiledi. Esenyurt Zafer Mahallesi’nde bulunan alt geçidi sağanak yağıştan dolayı su bastı. Biriken su nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler araçlarında mahsur kalırken, bazı vatandaşlar kendi imkânlarıyla araçlarını kurtarmaya çalıştı. Esenyurt Belediyesi ekiplerin alt geçitteki suyu tahliye çalışmaları sürüyor.