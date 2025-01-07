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Eyüpsultan'daki kan donduran kadın cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
07-01-2025 13:19
| Güncelleme: 07-01-2025 13:20
Eyüpsultan'daki korkunç cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Engin Çelik boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Çelik'i silahla öldürmüş ardından da cesedi otomobilinin bagajına koyarak ormana götürmeye çalıştığı sırada polis tarafından Sultangazi'de yakalanmıştı.Korkunç cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Engin Çelik ile Ayşe Çelik'in boşanma dilekçesi vermek için geldikleri adliyeden birlikte çıkmaları kameralara takıldı. Engin Çelik'in elindeki valizle ilerlediği Ayşe Çelik'in ise arkasından geldiği kameralara yansıdı.