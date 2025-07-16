Feci iş kazası: Makine, işçinin sırtına böyle saplandı

Adana’nın Sarıçam ilçesindeki organize sanayi bölgesinde bir olay meydana geldi. İddiaya göre bir işçi çalıştığı sırada arıza yapan bir makineye müdahale etmek istedi. Bu sırada diğer makine hareket ederek işçinin sırtına saplandı.

ARKADAŞLARI YARDIMA KOŞTU

İşçinin bağırması üzerine arkadaşları onun yardımına koştu. Ancak işçiler uzun süre arkadaşlarını sıkıştığı yerden çıkartamadı. Bir süre sonra sıkıştığı yerden çıkartılan ve ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

