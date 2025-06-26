Fethiye’de minibüs şoförü isyan etti: 'Boş araçla dönüyorum'

Son zamanlarda tatil beldelerinde artan fiyatlar, vatandaşların rotasını değiştirmeye başladı.

Tatil beldesi Muğla Fethiye'de bir minibüs şoförü, bu konuya değindi ve videoda durumu anlattı.

Minibüs şoförlüğü yapan vatandaş, yerel medyaya müşteri bulamadığını söyledi. "Boş araçla geldim, boş araçla dönüyorum" diyen vatandaş, "Beş otelin önünden geçtim, 1 kişi çıkmadı. Her seferde 300 lira yakıyor. Şu halimizi, perişanlığımızı görsünler. Benzini döküp yakasım geliyor şu dolmuşu. Ne yapacağız, bir çaresi yok mu?" ifadelerini kullandı.