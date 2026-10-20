Firari atın otomobile çarptığı anlar kamera

Karaman'da bağlı bulunduğu yerden kaçarak yola çıkan at, seyir halindeki otomobile arkadan çarptı. Atın otomobile çarptığı anlar ise kameraya yansıdı.

Kaza, Sakabaşı Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerindeki Valilik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K.'ye ait olduğu öğrenilen at, bağlı bulunduğu yerden kurtularak kaçmaya başladı. Daha sonra bulvara çıkan at, seyir halindeki bir otomobile arkadan çarptı.