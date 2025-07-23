Freni patlayan İETT otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaza anı kamerada

Beyoğlu’nda freni patlayan İETT otobüsü zincirleme kazaya neden oldu. Kaza anı anbean kameralara yansıdı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralananların kimlikleri belli oldu. Kazada belediye çalışanı Uğur Tiklici ağır yaralandı. Olaya dair soruşturma kapsamında İETT şoförü gözaltına alındı. Emniyete götürülen şoförün ifadesinin alındığı ve "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" ve "mala zarar verme" suçlarından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.