Gazeteci Gürkan Hacır 'Tarihi bir karar' diyerek yorumladı

5-7 Mayıs'ta yapılan PKK kongresinde alınan kararlar duyuruldu. Buna göre örgüt kendini feshettiğini ve silah bırakıldığını duyurdu. Gazeteci Gürkan Hacır, önemli gelişmeyi TGRT Haber'de değerlendirdi. Hacır, şunları söyledi: "Bildirinin şu cümlesi çok önemli. Diyorlar ki, ‘Bu temelde PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder APO tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı.. Gerçekten tarihi bir gün, tarihi bir karar. 1978 yılında fiili olarak terör faaliyetine başlayan terör örgütünü mücadeleler fesih noktasına getirdi. Ve dünyada da eşi görülmedik bir kongre toplayarak örgüt kendini feshetti. Gerçekten Türkiye için çok önemli bir gelişme."