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Gazetecilere küfredip polise zorluk çıkardı! Şehir magandası kamerada

29-12-2024 09:37 | Güncelleme: 29-12-2024 10:58
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Baran Aksoy

Aksaray'da ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolünden geçirilen İ.C. isimli sürücünün yasal sınır altında 0.47 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobilde inceleme yapan ekipler, aracın sigortasının olmadığı ve ön camda trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde cam filmi olduğunu gördü. Daha sonrasında polis ekipleri, aracı bağladı. Bu sırada aracın yanına gelen ve sürücünün yakını olduğu öğrenilen şahıs ise görüntü çeken gazetecilere küfretti. Polislerle tartışan şahıs, ekiplere adeta ecel teri döktürdü.


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