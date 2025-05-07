Görev başında feci ölüm: Çöp poşetini alırken çarptı
Aydın’ın Söke ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen feci kazada, 58 yaşındaki temizlik görevlisi Mehmet Öz'e görevi başındayken kamyon çarptı. Feci olayda, Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Mehmet Öz, Söke-Aydın yolu üzerindeki çimento fabrikası yakınlarında, çöp kamyonunun arkasından inerek çöp poşeti almak istediği sırada hızla gelen bir kamyonun çarpmasıyla yere savruldu. Ağır yaralanan Öz, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından, plakası belirlenen kamyonu olay yerinde bırakan sürücü kaçtı. Polis ekipleri kaçan şoförün kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
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