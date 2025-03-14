Görme engelli numarası yapan dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Caddesi Çarşı Camii önünde dilencilik yapan bir kişiyi yakaladı. Yapılan kontrollerde, dilencinin İzmir’den geldiği ve farklı şehirlerde dilencilik yaptığı tespit edildi. Çarşı Zabıta Amirliği’nde üst araması yapılan dilencinin üzerinde 32 bin 15 TL bulundu. Olay, hem zabıta ekiplerini hem de çevredeki vatandaşları hayrete düşürdü. Dilencinin para toplamak amacıyla görme engelli taklidi yaptığı öğrenildi.