Guns N' Roses konserinde gözyaşları: Knockin’ on Heaven’s Door bu kez Mattia Ahmet için çaldı

Dünyaca ünlü rock grubu Guns N' Roses, İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda verdiği konserde, Kadıköy'de bıçaklanarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi unutmadı. Grubun, Minguzzi’nin en sevdiği parçalardan Knockin' on Heaven's Door’u ona adadığı anlarda, stadyum ekranlarında genç çocuğun fotoğrafı yer aldı. Anne ve babasının da izlediği konserde duygu dolu anlar yaşandı.