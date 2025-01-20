Hasta rolü yaparak geldi, araba çalıp gitti
20-01-2025 11:27
| Güncelleme: 20-01-2025 11:38
Mersin'de hasta rolü yaparak Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gelen bir şahıs, hastane otoparkında ilk önce keşif yaptı. Daha sonra belirlediği aracı çalmak amacıyla tekrar otoparka kamyonetle gelen şüpheli şahıs, arka camını kırarak girdiği aracı düz kontak yöntemiyle çaldı. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan Mersin polisi, şahsı kaçmak üzereyken kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin ikametinde bir ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çalınan araç da bulundu.