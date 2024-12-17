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Heimlich manevrası hayat kurtardı! Şeker bir anda boğazına kaçtı

17-12-2024 09:08 | Güncelleme: 17-12-2024 09:11
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Merve Yaz

Erzincan’da ağzında şeker bulunan A.Y. birden fenalaşarak nefes alamamaya başladı. Boğazına şeker kaçan genç, bir anda panik içinde koşarak çalıştığı dükkana girdi ve el hareketiyle patronundan yardım talep etti. Durumu fark eden dükkan sahibi M.A. genç adama hemen Heimlich manevrası uygulamaya başladı. M.A., birkaç kez uyguladığı Heimlich manevrasıyla, A.Y.’nin boğazındaki şekerin çıkmasını sağladı.Şekerin çıkmasının ardından, A.Y. kısa süreli bir şok yaşasa da kendini toparlamayı başardı. Patronu, genç adamı bir süre dinlendirerek sakinleşmesine yardımcı oldu. O anlar ise dükkândaki güvenlik kamerasına yansıdı.

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