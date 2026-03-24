Hızla su birikintisine dalan otomobil takla attı

Konya'da günlerdir yağışlı hava etkili olurken, yağmur yağışıyla oluşan su birikintisine hızla giren aracın kontrolden çıkarak takla attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Uzmanlar, yağışlı havalarda oluşan su birikintilerinin sürücüler için ciddi riskler barındırdığını belirterek, hızın düşürülmesi ve dikkatli sürüş yapılması gerektiğini belirtti.