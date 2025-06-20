Hürmüz Boğazı neden önemli? Sadece 1 günlük gemi trafiğinin inanılmaz görüntüsü

İsrail ile İran arasında başlayan savaş Körfez'deki hassas dengeleri altüst etme ve küresel piyasaların en karanlık kabuslarını gün yüzüne çıkarma tehlikesi taşıyor. Üzerinden iki yönlü olarak sürekli füzeler uçuşan Hürmüz Boğazı'nda ticaret gemilerinin trafiğinde meydana gelebilecek olası bir aksama dünya ekonomisinin ve tedarik zincirinin altüst olmasına neden olabilir. Hürmüz Boğazı'nın neden bu kadar önemli olduğunu ortaya koyan bir video sosyal medyada günün konusu oldu. Sosyal paylaşım platformu X'te yayınlanan videoda, ablukanın küresel toplum üzerindeki etkisinin tam olarak anlaşılabilmesi için Hürmüz Boğazı'ndaki muazzam hareketlilik doğru bir şekilde tasvir edildi. İngiliz Veri Görselleştirme Tasarımcısı Craig Taylor tarafından oluşturulan görüntülerde, İsrail'in İran'a saldırısından sadece birkaç saat sonra, 13 Haziran Cuma günü, Hürmüz Boğazı'ndan sadece inanılmaz sayıda tankerin geçişi tasvir ediliyor.

