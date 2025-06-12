Didim'deki turist otobüsü saldırısından yeni görüntü! Olay böyle başlamış

Aydın'ın Didim ilçesinde Polonyalı turistleri taşıyan otobüse yönelik saldırıyla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kayıtta, otobüs şoförünün saldırıdan hemen önce beyaz bir ticari araç sürücüsüyle tartıştığı görülüyor. Görüntüde şoförün otobüsü yol ortasında durdurup eline bir cisim alarak araçtan indiği anlar yer alıyor. Akbük Mahallesi'nde yaşanan olay sonrası saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen 5 kişi tutuklanmıştı. Yeni görüntü, olayın seyrine dair önemli bir ayrıntıyı daha gün yüzüne çıkardı.