İsrail'in saldırı gerçekleştirdiği apartmanda küçük kız çocuğu mahsur kaldı! Çığlıkları yürek yaktı

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İstanbul
İsrail, bir yıl önce ilan edilen ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Rimal Mahallesi’ndeki bir apartmana düzenlediği saldırının ardından binada yangın çıktı. Alevlerin arasında mahsur kalan küçük kız çocuğunun yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, çocuğu kurtarmayı başardı. Saldırıda kız çocuğunun annesinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.