İstanbul Hava Sahası'nda gizemli olay! Tüm birimler alarma geçti
28-01-2025 17:17
| Güncelleme: 28-01-2025 17:20
İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanan uçakların radarlarında görülen tanımlanamayan trafik, hava sahasında paniğe neden oldu. Pilotlar, son yaklaşmada 300-500 feet yüksekliklerde aldıkları trafik ikazını kontrol kulelerine bildirirken, denizde, karada ve havada geniş çaplı araştırmalar yapıldı. Telsiz konuşmalarında pilotlar, “Altımızda alçalan bir trafik var, tanımlanamıyor. Daha önce de aynı uyarıyı almıştık” ifadelerini kullandı. Kule ise gün boyunca benzer ikazların alındığını, sorunun kaynağını belirlemek için çalışmaların sürdüğünü aktardı. Şüpheler bir drone ya da gemiden kaynaklı olabileceği üzerinde yoğunlaşsa da henüz somut bir bulguya rastlanmadı. Gizemli trafik ikazlarının ardındaki sır perdesi çözülmeyi bekliyor!