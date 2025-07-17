İstanbulluların sıcak hava ile imtihanı: "Hissettiğimiz 60 derece"

İstanbul'da etkili olan kavurucu sıcak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim Meydanı'nda kimisi şemsiyle gezerken, kimisi ise gölgelik bir alan aradı. Hayvaları da etkileyen sıcak hava yüzünden; kuşlar ve kediler süs havuzlarının başında ayrılmadı. Bir esnaf ise kafasından aşağıya damacanayla su döktürerek serinlemeye çalıştı. Sıcaktan bunalan esnaf, "Böyle bir sıcak görmedim. Şu anda 40 derece. Ama hissettiğimiz 60 derece" dedi.