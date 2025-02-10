Kadıköy'de yayaya motosiklet çarptı! Kaza anı saniye saniye kamerada

Kadıköy'de karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı. Kaza anı bir araç kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kaza, Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde dün akşam üzeri meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya çarpmanın etkisiyle yere düşerken valizi de savruldu. Adından ayağa kalkan valizini yerden alan yaya hiçbir şeey olmamış gibi yoluna devam etti. Kaza anı ise bir araç kamerasınca anbean kayıt altına alındı.