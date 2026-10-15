Kemerburgaz deniz, arabalar gemi! Korkunç hasar böyle görüntülendi

İstanbul’u vuran sağanak yağış kentin dört bir yanından korkunç anlara sahne olurken, Kağıthane, Sarıyer ve Eyüpsultan'ı birbirine bağlayan Cendere yolunda su baskınlarına neden oldu. Kemerburgaz Cendere yolunda fabrikaların bulunduğu bölgede yüzlerce araç su altında kaldı. İtfaiye ekipleri botla bölgeye ulaşarak tahliye çalışması yaptı. Fabrikalar bölgesinde suya gömülen yüzlerce araç dron ile görüntülendi.