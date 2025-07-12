Kızılcahamam'da ilk kez çalındı! AK Parti'den yeni şarkı: 'Dünya Bizi Bekler'

AK Parti tarafından hazırlanan 'Dünya Bizi Bekler' şarkısı ilk kez çalındı. Şarkı, AK Parti'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan koordinasyonunda hazırlanan şarkı, kampın teması olan "Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik" çerçevesinde yazıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'ın sözlerine katkı sunduğu şarkı, Kampın açılış konuşması için sahnede olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk kez dinletildi. Coşkulu bir atmosferde dinlenen şarkı, salonda büyük beğeni topladı.