Video Galeri>GÜNDEM>Köpekbalığını gıdıklayan Giresunlu viral oldu! 'Sen büyüyünce adam mı yiyeceksin?'
Köpekbalığını gıdıklayan Giresunlu viral oldu! 'Sen büyüyünce adam mı yiyeceksin?'
29-01-2025 14:30
| Güncelleme: 29-01-2025 14:40
Giresunlu bir balıkçının tuttuğu yavru köpekbalıklarıyla diyalogu sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Su dolu kovadan çıkardığı balıkları daha önce tuttuğu için balıkları işaretleyen adamın "Sen şimdi büyüyeceksin de adam mı yiyeceksin" sözleri izleyenleri kahkahaya boğdu.