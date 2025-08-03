Kuaförde dehşet anları! Bir anda gelip, husumetlisine kurşun yağdırdı

Çorum'da kuaför salonunda bekleyen Samet Y.'ye, aralarında husumet bulunan Muhammet Ö. tarafından silahla ateş açıldı. Kurşunun vücuduna isabet ettiği Samet Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Samet Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Muhammet Ö. ise suç aleti silahla birlikte kısa sürede yakalandı. Dehşet anları ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.