Lüks aracını valeye teslim etti, kaza böyle geldi

İstanbul’da dün saat 19.00 sıralarında ilginç bir kaza meydana geldi. Klasik araç sahibi şahıs restoranda yemek yemek için aracını valeye teslim etti ancak başına gelmeyen kalmadı.

ARAÇ ANİDEN YOLA SAVRULDU

Aracı teslim alan vale, servet değerindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla geri manevra yaptığı sırada aniden yola savrulan araç, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada lüks araçta hasar meydana gelirken, araç sahibi neye uğradığını şaşırdı. Yaşanan olay sonrası açıklama yapan vale şirketi, araçta meydana gelen zararın giderileceğini belirtti.