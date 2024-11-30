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Marmara Adası mermer ocağında bir toprak kayması daha! Kameralara böyle yansıdı

30-11-2024 09:30 | Güncelleme: 30-11-2024 09:32
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Murat Makas

Balıkesir Marmara Adası’nda 24 Kasım'da 2 kişinin hayatını kaybettiği mermer ocağındaki toprak kaymasının ardından aynı bölgede yeni bir toprak kayması daha yaşandı. Geçtiğimiz hafta yaşanan trajik kazanın ardından bölgedeki 8 mermer ocağında faaliyetler geçici olarak durdurulmuştu. Bu kararın, bugünkü olayda can kaybının önüne geçtiği ifade ediliyor. Yetkililer, söz konusu bölgede toprak kayması riskinin yüksek olduğunu belirterek detaylı incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Marmara Adası sakinleri ise bölgede güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

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