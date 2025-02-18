Meraklı şahin ile dronun it dalaşı kameralara yansıdı

Drone nedir? Hangi amaçla kullanılır?

Dron, uzaktan kumanda ile veya belirli bir program doğrultusunda otonom olarak uçabilen insansız hava aracı olarak biliniyor. Genellikle hava çekimleri, haritalama, tarım, güvenlik ve lojistik gibi birçok alanda kullanılıyor. Askeri ve sivil amaçlarla da yaygın şekilde tercih edilebiliyor.