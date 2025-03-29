Mezarlıklara sahte hoca operasyonu! Polis önce dua, sonra Yasin okuttu
Ramazan Bayramı arifesinde merkez Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık'ta yoğunluk yaşanıyor.
Mezar başında dua okuyarak para kazanmak isteyen sahte hocaların önüne geçilmesi için çalışma yapıldı. Mezarlık camisi imamı, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mezarlıkta sahte hocalara karşı denetim gerçekleştirdi.
Kafasında takke, elinde de Kur'an-ı Kerim olanlar tek tek durdurulup, önce dua sonra Yasin Suresi okutuldu.
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