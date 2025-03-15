Mezarlıkta büyük saygısızlık! Genç kızlar mezarlığa farklı kıyafetlerle girmiş

Antalya'da yabancı uyruklu iki genç kızın şehir merkezindeki mezarlıkta çektiği görüntüler, büyük tepki topladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kızların mezarlığa günlük kıyafetlerle girdiği görülürken, sosyal medyada paylaşılan videoda ise kızların üzerlerini içeri girdikten sonra değiştikleri kıyafetlerle mezar taşlarının üzerine oturarak iskambil oynadıkları, kola içtikleri ve mezar başında üstlerini değiştirdikleri anlar yer aldı.