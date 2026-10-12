MHP'li Zuhal Karakoç'un yaralandığı kazada çarpışma anı ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç’un da yaralandığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının çarpışma anı görüntüleri kameraya yansıdı.

Dün Afşin-Elbistan kara yolu Gerger Mahallesi kavşağında, kamyonet ile otomobil ile çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan ve koruma polisinin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma sürerken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kavşaktaki kamyonete otomobilin hızla çarpması yer aldı.