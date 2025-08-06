Minik Zeynep'ten büyüklere örnek olacak hareket! Çevrecilik dersi verdi

Denizlili 6 yaşındaki Zeynep Aydınlık, çevre duyarlılığıyla örnek bir harekete imza attı. "Takipçi Sayım Kadar Çöp Topluyorum" diyerek tüm Türkiye’ye ilham veren paylaşım, Denizlili minik Zeynep’i de harekete geçirdi. Çevre temizliğine yönelik video yayınlayan Zeynep’in destek çağrıları yanıtsız kalmadı.Zeynep Aydınlık, "Çevremize karşı duyarlı olmalıyız. Hep birlikte daha güçlüyüz. Temiz bir çevre istiyorsak, önce kendimiz harekete geçmeliyiz" diyerek tüm yaşıtlarına çevreye sahip çıkma çağrısı yaptı.