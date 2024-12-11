Muhalifler PKK/YPG'yi bir yıkıma daha uğrattı! Deyrizor geri alındı
11-12-2024 00:23
| Güncelleme: 11-12-2024 00:25
Suriye’de muhalif gruplar, terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolünde bulunan Deyrizor’u geri aldı. Bölgede muhaliflerin ilerleyişi devam ederken, stratejik öneme sahip kentte kontrolün sağlandığı bildirildi.
Muhalifler, Deyrizor Valilik binasında çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşarak zaferlerini duyurdu. Özgürleşen bölgede halk ve muhalif askerler kutlama yaparken, operasyonun başarıyla sonuçlanması coşkuyla karşılandı.
Deyrizor’un kurtarılması, muhalifler açısından önemli bir zafer olarak değerlendiriliyor. Bölgede tansiyonun yüksek olduğu ve operasyonların devam ettiği belirtiliyor.