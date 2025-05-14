NATO Yusuf Dikeç paylaşımı yaptı! İşte gururlandıran anlar

Türkiye, 14-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına ev sahipliği yapıyor. Toplantı nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan NATO, videoda 2024 Yaz Olimpiyatları’nda havalı tabanca karma takımda Türkiye’ye gümüş madalyayı getiren ve atış tarzı ile dünyada ses getiren Yusuf Dikeç’e yer verdi. Videoda, Türkiye’nin coğrafi konumu, NATO’nun en büyük ikinci ordusu oluşuna vurgu yapan Dikeç, gelecek yıl NATO zirvesinin Türkiye’de gerçekleşeceğini kaydetti.