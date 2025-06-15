Oğuz Murat Aci’nin ailesi için ikinci buruk Babalar Günü

Geçen yıl yazar Eylem Tok’un oğlu T.C.’nin karıştığı kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin ailesi, ikinci kez Babalar Günü’nü hüzünle geçirdi. Hem evladını kaybeden baba Özer Aci, hem de 1.5 yaşındaki çocuğu babasız kalan Oğuz Murat Aci’nin oğlu için gün buruk geçti. Baba Aci, “Oğlum da babaydı, ama artık elini öpecek çocuğu yok” dedi. Davanın peşini bırakmadıklarını vurgulayan Aci, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile temaslarının sürdüğünü belirtti. Geliniyle torununu Babalar Günü’nde mezarlığa beklediğini ifade eden Aci, “Her şeyin boş olduğunu anlıyorsun, tek gerçek bu acı” sözleriyle duygularını dile getirdi.