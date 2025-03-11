Ordu'da muhteşem manzara! Film karesi gibi

Fotoğraf sanatçısı İlhan Türkmen'in 500 metre yüksekliğindeki Boztepe'nin zirvesinden çektiği ‘sis altında Ordu' fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in sosyal medya sayfasında paylaştığı görüntüler paylaşım rekoru kırdı. Başkan Güler, Ordu'nun sisler altındaki büyüleyici güzelliği karşısında "Sis bulutlarının ardından kendini göstermeye çalışan ışıltına bile aşığız Ordu' sözleriyle duygularını ifade etti.

'Sis altında Ordu' fotoğrafı son yıllarda yerli ve yabancı turist sayısında artış gözlenen ve doğal güzellikleriyle bilinen Ordu'nun en güzel fotoğrafları arasında yer aldı.