Oval Ofis'te hareketli anlar! Dr. Mehmet Öz'den canlı yayında acil müdahale

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilere açıklama yaptığı sırada konuklardan biri baygınlık geçirdi. Türk Asıllı Amerikalı kalp cerrahı olan ve Trump tarafından Federal Sağlık Kurumu Direktörlüğü görevine getirilen Mehmet Öz'ün yemin töreni sırasında yaşanan olay kameralaraa n be an yansıdı. Dr. Öz'ün akrabası olduğuğu iddia edilen 6 yaşındaki kız çocuğunun fenalaşması sonrası törene kısa süreli ara verildi.