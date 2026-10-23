Pendik'te ilginç kaza: Kamyon eczaneye daldı

Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonunun giriş katta bulunan bir eczaneye dalmasıyla birlikte 7 kişi yaralanırken, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Velibaba Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı seyir halinde bulunan bir hafriyat kamyonunun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Freni boşalan kamyon, 9 katlı binanın giriş katındaki eczaneye daldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 4'ü yaralı olarak kurtarılan 7 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle eczane kullanılamaz hale gelirken, hafriyat kamyonu vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Ekipler tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan hafriyat kamyonunun yokuş aşağı hızla ilerleyerek eczaneye girdiği anların görüntüleri ortaya çıktı.