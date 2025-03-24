Polise taş atıp evine yatmaya giden eylemciler yakalandı! O anlar kameraya yansıdı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından polisin uyarılarına rağmen dağılmayan ve olayı provokede eden eylemcilere yönelik operasyon yapıldı. "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu'na" muhalefet eden 99 şahıs tespit edildi.

ÖNCE TAŞ ATTILAR SONRA YATMAYA GİTTİLER

Şüphelilerin yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 71 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerinin emniyetteki işlemlerin devam ettiği ve 28 şüphelinin yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Ayrıca İstanbul'da polise taş atıp evine yatmaya giden eylemcilerin yakalanma anları da ortaya çıktı.