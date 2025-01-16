Sahte alkol satışı kamerada: Son görüntüleri oldu
16-01-2025 13:28
| Güncelleme: 16-01-2025 13:30
Fatih’te bir tekel bayiden sahte alkol satın alan bir kişi, zehirlenerek hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, sahte alkolün iki şüpheli tarafından satıldığı ve hayatını kaybeden kişinin alkolü alıp uzaklaştığı anlar yer aldı. Ayrıca, sahte alkol üretimi yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, kamera görüntülerinde yer alan iki şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam dokuz şüphelinin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.