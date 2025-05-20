Şaka kaza oldu! Kamyonet çarptı, telefonla konuşmaya devam etti

Adana'da cep telefonuyla konuşurken arkadaş şakasının hedefi olan bir kişi, kamyonetin çarpması sonucu hastanelik oldu. İlginç olayda, yaralanan şahsın telefon görüşmesine kazadan sonra da devam etmesi dikkat çekti.



Olayda iddiaya göre, bir kişi, arkadaşı U.A.’ya şaka yapmak amacıyla kamyonetini üzerine doğru sürdü. Ancak frene zamanında basamayan sürücü, U.A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen şahıs, tüm olanlara rağmen cep telefonunu bırakmadı, görüşmesine devam etti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



AYAĞI KIRILDI

Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının ayağının kırıldığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.