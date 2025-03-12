Sakarya'da ilginç kaza! Arkadaşları hemen motosikleti sakladı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gece saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazada yaralanan sürücünün kullandığı motosiklet ise arkadaşları tarafından olay yerinden bir binanın altına götürüldü. Polis ekiplerince bulunan motosiklet yediemin otoparkına çekildi.

NEDENİ ÖĞRENİLEMEDİ

Öte yandan, motosiklet sürücüsünün bir otomobil ile yarıştığı esnada kazaya karıştığı öne sürüldü. Meydana gelen ilginç kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kazaya karışan motosikletin ise ne sebeple olay yerinden kaçırıldığı henüz öğrenilemedi.